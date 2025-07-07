«Торонто» интересуется Рословиком. Форвард играл за сборную США U18 вместе с Мэттьюсом (Эллиотт Фридман)

28-летний нападающий является неограниченно свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за «Каролину» — 81 матч и 39 (22+17) очков в регулярном чемпионате НХЛ, 9 игр и 4 (1+3) балла в плей-офф.
«Для меня в этом есть смысл, потому что он хорошо знаком с [капитаном “Лифс”] Остоном Мэттьюсом. Они вместе играли в сборной США U18 (в программе USNTDP — Спортс). Это праворукий игрок, опытный игрок. Мэттьюс его знает. Интересно, к чему это может привести», — сказал Фридман.
По данным PuckPedia, у «Торонто» остается около 5 миллионов долларов под потолком зарплат. При этом без контракта пока остается форвард Ник Робертсон — ограниченно свободный агент.
Кэпхит Рословика по прошлому контракту составлял 2,8 млн.
Рословик лидирует в рейтинге свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке, Олофссон — 2-й, Самсонов — 4-й, Пачиоретти — 5-й, Джефф Скиннер — 6-й (Sportsnet).