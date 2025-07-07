«Торонто» интересуется Рословиком. Форвард играл за сборную США U18 вместе с Мэттьюсом (Эллиотт Фридман)

«Для меня в этом есть смысл, потому что он хорошо знаком с [капитаном “Лифс”] Остоном Мэттьюсом. Они вместе играли в сборной США U18 (в программе USNTDP — Спортс). Это праворукий игрок, опытный игрок. Мэттьюс его знает. Интересно, к чему это может привести», — сказал Фридман.