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«Айлендерс» продлили Гаткомба на год и 900 тысяч долларов. У 25-летнего форварда 8+1 в 39 играх в дебютном сезоне в НХЛ

25-летний игрок дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне. Он провел 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 9 (8+1) очков при среднем времени на льду 09:47.

Источник: Спортс"

Также в его активе 17 (9+8) очков в 35 играх за «Бриджпорт» в АХЛ.

В прошлом сезоне у американца действовал двусторонний контракт (зарплата в НХЛ 775 тысяч долларов, в АХЛ — 125 тысяч).