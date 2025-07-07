«Айлендерс» продлили Гаткомба на год и 900 тысяч долларов. У 25-летнего форварда 8+1 в 39 играх в дебютном сезоне в НХЛ

Также в его активе 17 (9+8) очков в 35 играх за «Бриджпорт» в АХЛ.
В прошлом сезоне у американца действовал двусторонний контракт (зарплата в НХЛ 775 тысяч долларов, в АХЛ — 125 тысяч).
25-летний игрок дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне. Он провел 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 9 (8+1) очков при среднем времени на льду 09:47.
Также в его активе 17 (9+8) очков в 35 играх за «Бриджпорт» в АХЛ.
В прошлом сезоне у американца действовал двусторонний контракт (зарплата в НХЛ 775 тысяч долларов, в АХЛ — 125 тысяч).