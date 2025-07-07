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«Вегас» продлил форвардов Швиндта, Лавуа и Рендбьерга на год. У первого — односторонний контракт на 825 тысяч долларов

Все три игрока заключили новые соглашения с клубом на один год.

Источник: Спортс"

24-летний Швиндт подписал односторонний контракт с зарплатой 825 тысяч долларов. В прошлом сезоне он провел 42 матча в регулярке НХЛ, набрав 8 (1+7) очков. Также в его активе 1 матч в Кубке Стэнли.

24-летний Лавуа подписал двусторонний контракт (зарплата в НХЛ — 775 тысяч долларов, в АХЛ — 235 тысяч, гарантированный минимум за сезон — 300 тысяч). В прошлом сезоне он провел 9 матчей в регулярке НХЛ. В АХЛ за «Хендерсон» — 39 игр и 25 (15+10) очков.

26-летний Рендбьерг подписал двусторонний контракт (775 / 250 тысяч, гарантированный минимум за сезон — 375 тысяч). В прошлом сезоне он сыграл 13 матчей в регулярке НХЛ. В АХЛ — 53 матча и 26 (11+15) баллов. Кроме того, нападающий сыграл за сборную Дании на ЧМ-2025 — 5 игр и 2 гола.