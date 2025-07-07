«Вегас» продлил форвардов Швиндта, Лавуа и Рендбьерга на год. У первого — односторонний контракт на 825 тысяч долларов

24-летний Лавуа подписал двусторонний контракт (зарплата в НХЛ — 775 тысяч долларов, в АХЛ — 235 тысяч, гарантированный минимум за сезон — 300 тысяч). В прошлом сезоне он провел 9 матчей в регулярке НХЛ. В АХЛ за «Хендерсон» — 39 игр и 25 (15+10) очков.