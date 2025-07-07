«Рейнджерс» продлили Бриссона на год, контракт двусторонний. Форвард — сын агента, лидирующего в НХЛ по числу и общей сумме соглашений

Форвард перешел в «Рейнджерс» из «Вегаса» в прошлом сезоне перед дедлайном — в рамках сделки по возвращению Райлли Смита в «Голден Найтс».
За карьеру в активе нападающего 24 игры в НХЛ и 8 (2+6) очков. В АХЛ — 178 игр и 108 (47+61) баллов при полезности «минус 35».
Игрок является сыном агента Пэта Бриссона. По данным PuckPedia, Бриссон-старший лидирует в рейтинге агентов лиги по числу действующих контрактов (77) и общей сумме сделок (1,33 миллиарда доллларов).
Отметим, что интересы Брендана представляет Джей Пи Бэрри из того же агентства CAA Sports LLC, идущий в рейтинге на третьем месте.