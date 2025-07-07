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Кузнецов — 9-й в рейтинге свободных агентов НХЛ, оставшихся на рынке. Рословик лидирует, Самсонов — 8-й, Георгиев — 13-й, Костин — 16-й (Daily Faceoff)

Daily Faceoff обновил рейтинг хоккеистов, находящихся без контрактов. В его включен форвард Евгений Кузнецов, в прошлом сезоне выступавший за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В топ-10 рейтинга вошли:

1. н Джек Рословик («Каролина»);

2. з Мэтт Гризлик («Питтсбург»);

3. н Макс Пачиоретти («Торонто»);

4. н Виктор Олофссон («Вегас»);

5. н Джефф Скиннер («Эдмонтон»);

6. в Джеймс Раймер («Баффало»);

7. н Люк Канин («Коламбус»);

8. в Илья Самсонов («Вегас»);

9. н Евгений Кузнецов (СКА);

10. н Майкл Карконе («Юта»).

Во вторую десятку попали два россиянина:

…13. в Александр Георгиев («Сан-Хосе»);

…16. н Клим Костин («Сан-Хосе»).

Примечание: в скобках указан предыдущий клуб игрока.

В дополнительный список без ранжира вошел форвард Николай Коваленко, выступавший за «Сан-Хосе».