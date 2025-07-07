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Кожевников об освещении НХЛ в России: «Драфт из каждого утюга, рынок обсасывается — Джон Смит туда, Смит Джон обратно. Ребята, мы в какой стране живем? Нам от этой лиги ни тепло, ни холодно»

— Главное событие недели — по вашей версии?

Источник: Спортс"

— Ребята, посматривал за публикациями. Честно скажу, удивлен нашей прессой. Неприятно удивлен.

— Чем, Александр Викторович?

— Огромным вниманием к НХЛ. На драфте у нас мало кто был выбран, но все равно из каждого утюга — драфт, драфт и еще раз драфт.

А потом открылся рынок свободных агентов НХЛ — и опять все обсасывается. Джон Смит перешел туда-то и туда-то, Смит Джон — обратно и еще раз обратно. Называются цифры, все в восторге.

Ребята, мы в какой стране живем? Что вы возитесь с этой НХЛ? Нам, России от этой НХЛ ни тепло, ни холодно. Заканчивайте!

У нас через неделю в Москве будет матч команд звезд из КХЛ и НХЛ, встретятся команды рекордсменов лиг — Шипачева и Овечкина, а в нашей прессе — молчок. Только Джоны Смиты. Одумайтесь!

Поднимайте флаг с Шипачевым и Радуловым — и вперед на благородное дело, на раскрутку КХЛ и нашего хоккея! — сказал двукратный олимпийский чемпион.