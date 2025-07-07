Будро о том, что Босер остался в «Ванкувере»: «Я был шокирован, как и все. Уже 2 года были разговоры про его обмен. Когда я был в “Кэнакс”, клуб говорил агенту Брока искать варианты&raq

Форвард выступает за клуб с сезона-2016/17, в его составе он дебютировал в лиге. На его счету 554 матча и 434 (204+230) очка в регулярных чемпионатах, в плей-офф — 29 игр и 23 (11+12) балла.
"Я был шокирован, как и все. Я думаю, что все были шокированы, потому что вот уже 2 года были разговоры про его обмен.
Когда я работал в «Кэнакс», руководство говорило его агенту: «Если можешь найти вариант и организовать сделку с Броком, давай, сделай это».
Так что я не знаю, почему он остался — из-за любви к «Ванкуверу» или же из-за того, что он не получил где-то еще тех предложений, которые его устроили.
В текущей ситуации клубу было бы особенно неприятно просто так потерять игрока, способного забросить 40 шайб за сезон. Я рад, что он остался. Надеюсь, он проведет отличный год, но я удивлен тому, что это случилось", — сказал бывший тренер клубов НХЛ.