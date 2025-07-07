Будро о том, что Босер остался в «Ванкувере»: «Я был шокирован, как и все. Уже 2 года были разговоры про его обмен. Когда я был в “Кэнакс”, клуб говорил агенту Брока искать варианты&raq

В текущей ситуации клубу было бы особенно неприятно просто так потерять игрока, способного забросить 40 шайб за сезон. Я рад, что он остался. Надеюсь, он проведет отличный год, но я удивлен тому, что это случилось", — сказал бывший тренер клубов НХЛ.