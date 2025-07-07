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Губерниев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не удивлен, у НХЛ свои правила. Александр сказал о стране после рекорда, но только потому, что у лиги не было возражений»

Ранее появилась информация, что лига снимает фильм о капитане «Вашингтона». По этой причине он не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом.

Источник: Спортс"

"Наши хоккеисты делают в Америке то, что им позволено, поскольку играют в лиге, где есть свои правила.

Овечкин, когда установил рекорд, сказал очень правильные слова о России. Но он это сделал только потому, что не было никаких возражений со стороны НХЛ. А когда возражения есть, хоккеисты вынуждены считаться с этим.

Овечкину платят большие деньги в НХЛ, поэтому он, естественно, живет и играет по их правилам. Я не удивлен запрету от НХЛ на эксклюзивные интервью в России", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Гавриков о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «Важное событие не только для нашего, но и для мирового хоккея, все его обсуждают. Круто, что он это сделал».