Губерниев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не удивлен, у НХЛ свои правила. Александр сказал о стране после рекорда, но только потому, что у лиги не было возражений»

"Наши хоккеисты делают в Америке то, что им позволено, поскольку играют в лиге, где есть свои правила.
Овечкин, когда установил рекорд, сказал очень правильные слова о России. Но он это сделал только потому, что не было никаких возражений со стороны НХЛ. А когда возражения есть, хоккеисты вынуждены считаться с этим.
Овечкину платят большие деньги в НХЛ, поэтому он, естественно, живет и играет по их правилам. Я не удивлен запрету от НХЛ на эксклюзивные интервью в России", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Гавриков о рекорде Овечкина по голам в НХЛ: «Важное событие не только для нашего, но и для мирового хоккея, все его обсуждают. Круто, что он это сделал».