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Депутат Свищев о запрете Овечкину давать интервью в России: «Не надо искать политической подоплеки, если причина в том, что НХЛ снимает о нем фильм. Овечкин — бренд мирового масштаба»

Ранее появилась информация, что лига снимает фильм о капитане «Вашингтона». По этой причине он не сможет давать эксклюзивные интервью этим летом.

Источник: Спортс"

"Вполне себе нормальная история, не вижу здесь никакой политической подоплеки, если действительно вопрос только в том, что НХЛ снимает фильм об Овечкине и есть определенные ограничения по даче интервью. Наверное, это обусловлено условиями контракта.

Здесь не надо искать какую‑то политическую составляющую. Бывают ограничения, требования режиссерской группы, сценаристов, контрактодержателей. Люди хотят, чтобы их фильм и интервью были уникальными и эксклюзивными. Ничего необычного и удивительного нет.

Но если здесь нет никакой политики, а только бизнес, как говорится. Если это политическая история, которая прикрывается этими причинами, то это уже другое.

Если это причина и повод, чтобы ограничить выступления Александра, он достаточно медийный и активный человек, доступный для прессы и СМИ, то, может быть, они не хотят, чтобы его активность в жизни датировалась Россией.

Овечкин — это уже не просто спортсмен, это бренд мирового масштаба. Поэтому он ценен не только для россиян, его поклонников и российского спорта", — заявил депутат Госдумы.