Депутат Журова о запрете Овечкину давать интервью в России: «Он хочет от СМИ отдохнуть, может. Чтобы про него не говорили: “Из каждого утюга лезет”

Человек хочет информационного детокса. Это не потому, что он с россиянами не хочет общаться. Может, он вообще хочет абсолютно от всех СМИ отдохнуть. Под этот запрет сейчас можно все что угодно подтянуть. Думаю, что спустя определенные временные ограничения, он опять будет давать интервью.