Лидер фан-сообщества «Куньлуня» в Мытищах: «Клуб предал своих болельщиков, новое руководство его просто украло. Болеть за китайскую команду — это сюр, поэтому и прикольно»

Но в один день все рухнуло. Это я даже не говорю про состав и уход Локхарта в «Спартак», ведь такие игроки — это сердце «Куньлуня». Все произошло слишком резко для обыкновенного болельщика, который не имеет каких-то связей в клубе. Я точно не смогу забыть про этот клуб, хотя понимаю, что в нем от «мытищинского Куньлуня» остается лишь название. Дай бог, чтобы в составе осталось несколько знакомых игроков. Новое руководство просто украло клуб, считают в фанатской среде, — сказал Денис Вакулич.