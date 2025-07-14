Павел Воля о «Матче года»: «Радостно повстречать старых товарищей — с Овечкиным и Малкиным не виделись сто лет, Ковальчук здесь. Мне все понравилось, особенно счет»

— Что вас привело на «Матч года»?
— Я нечастый гость на хоккее. Но как можно такой матч пропустить? Было бы глупо посмотреть все это в новостях и понять, что сам не попал. Добрые люди пригласили. С удовольствием приглашение принял.
— Многие хоккеисты вас знают и обожают. А кого обожаете вы?
— Мне просто было радостно повстречать старых товарищей, с кем давно не виделись. С Сашей Овечкиным не виделись сто лет, с Малкиным. Ковальчук где-то здесь, а я его до сих пор не видел.
Просто приятно повидать всех прекрасных друзей, с которыми давно знаком. Кирюху Капризова еще давно не видел.
— Но все-таки, кто нравится больше?
— Я тут не могу рассуждать. Здесь надо обращаться к специалистам, а я даже не любитель. Поэтому я просто залетная пташка на этом празднике хоккея.
Мне очень все понравилось. Счет особенно! Бедные «красные». Разрыв 12 шайб! Но все молодцы. Ребята хорошо играли, — сказал Павел Воля.
Павел Воля о «Матче года»: «У нас самый лучший спорт на планете. У наших невероятные достижения. Увидеть таких прекрасных хоккеистов на одной поляне — это класс».