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Яшкин о вылете от «Динамо» в Кубке Гагарина: «Неприятные воспоминания. “Ак Барс” недонастроился, дал сопернику убежать, и серия перевернулась»

Казанский клуб проиграл «Динамо» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 2−4 в серии.

Источник: Спортс"

— Долго прокручивали в голове серию с «Динамо»? В какой момент что-то пошло не так?

— Конечно, такое быстро не забывается, такое преимущество упустить морально тяжело… До сих пор сложно это понять и принять на самом деле, неприятные воспоминания.

Сам для себя не нашел причины, почему проиграли, видимо, они где-то поменяли свою игру, перестроились, а мы не смогли. Не отреагировали на эти изменения.

— Две стартовые победы на выезде могли сыграть с командой злую шутку? Чересчур поверили в себя…

— Может и такое быть, где-то недонастроились, все равно третья-четвертая игры, начали не очень резво, дали сопернику почувствовать свою игру, убежать вперед…

И дальше уже вся серия перевернулась. Пятая игра была на качелях, начали не очень, но затем почти вытянули. Играли на пределе, видимо, это сказалось в последней шестой игре. Где уже не хватало ни эмоций, ни сил.

— В шестом матче руки не опускались? После второго периода уже все было ясно…

— Все равно старались хоть что-то сделать, спасти ситуацию, играли до конца. Это уже прошлое, — сказал капитан «Ак Барса».