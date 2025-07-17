Яшкин о вылете от «Динамо» в Кубке Гагарина: «Неприятные воспоминания. “Ак Барс” недонастроился, дал сопернику убежать, и серия перевернулась»

— Долго прокручивали в голове серию с «Динамо»? В какой момент что-то пошло не так?
— Конечно, такое быстро не забывается, такое преимущество упустить морально тяжело… До сих пор сложно это понять и принять на самом деле, неприятные воспоминания.
Сам для себя не нашел причины, почему проиграли, видимо, они где-то поменяли свою игру, перестроились, а мы не смогли. Не отреагировали на эти изменения.
— Две стартовые победы на выезде могли сыграть с командой злую шутку? Чересчур поверили в себя…
— Может и такое быть, где-то недонастроились, все равно третья-четвертая игры, начали не очень резво, дали сопернику почувствовать свою игру, убежать вперед…
И дальше уже вся серия перевернулась. Пятая игра была на качелях, начали не очень, но затем почти вытянули. Играли на пределе, видимо, это сказалось в последней шестой игре. Где уже не хватало ни эмоций, ни сил.
— В шестом матче руки не опускались? После второго периода уже все было ясно…
— Все равно старались хоть что-то сделать, спасти ситуацию, играли до конца. Это уже прошлое, — сказал капитан «Ак Барса».