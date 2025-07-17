Бабаев о будущем Голышева в «Автомобилисте» и допинге у Каменева и Седова: «У Анатолия другая ситуация. Ждем решения, от этого зависит все»

— ЦСКА, судя по всему, в следующем сезоне не рассчитывает на Каменева и Седова, которых обвиняют в употреблении допинга. Какая ситуация с Голышевым, есть ли шансы, что мы увидим Анатолия в КХЛ уже в следующем сезоне?
— Это разные ситуации. Мы ждем решения, все от этого зависит.
— Есть ли шансы на то, что Голышев, в отличие от Каменева и Седова, примет участие в следующем сезоне КХЛ?
— Это я не комментирую, там у Анатолия совсем другая ситуация, — заявил агент Шуми Бабаев, представляющий интересы Голышева.
«Автомобилист» о допинг-пробе Голышева: «Ожидаем полного выяснения всех обстоятельств дела со стороны анти-допинговых органов».