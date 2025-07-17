Бабаев о будущем Голышева в «Автомобилисте» и допинге у Каменева и Седова: «У Анатолия другая ситуация. Ждем решения, от этого зависит все»

— ЦСКА, судя по всему, в следующем сезоне не рассчитывает на Каменева и Седова, которых обвиняют в употреблении допинга. Какая ситуация с Голышевым, есть ли шансы, что мы увидим Анатолия в КХЛ уже в следующем сезоне?