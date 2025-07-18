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Достал о контракте на 6,5 млн долларов в год с «Анахаймом»: «Смотрю в зеркало и вижу парня из деревни с 300 жителями. И это напоминание, что если у вас есть мечта, то ее мо

Голкипер будет зарабатывать 6,5 млн долларов в год в течение следующих пяти сезонов.

Источник: Спортс"

"Это, конечно, большая честь. Я всегда смотрю на себя в зеркало и вижу парня из деревни, в которой живет 300 человек. И это всегда хорошее напоминание о том, что если у вас есть мечта и вы хотите ее осуществить, то всегда есть возможность это сделать.

Конечно, для меня это большой рубеж, но вся проделанная работа — это своего рода награда. Однако впереди нас ждет еще долгий путь.

Наша команда растет. Я искренне верю в это, и именно поэтому договорился о долгосрочном контракте. Я действительно доверяю ядру команды, которое у нас сложилось, и я действительно верю, что для фанатов «Дакс» настанут очень интересные времена. Поэтому я с нетерпением жду будущего", — сказал чешский вратарь.