Орлов о влиянии −4 в третьем матче с «Флоридой» на новый контракт: «Мы все несем ответственность за поражение. В первых раундах я хорошо играл»

"Я не особо читаю критику. Да, у меня была одна игра, которую я закончил с результатом минус 4. Такое бывает. Это хоккей. Я вернулся и показал хорошую игру в следующем матче. В плей-офф главное — быстро двигаться дальше, учиться на своих ошибках и в следующий раз играть лучше. Серия проходит быстро, и нельзя зацикливаться на прошлом.