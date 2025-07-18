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Орлов о влиянии −4 в третьем матче с «Флоридой» на новый контракт: «Мы все несем ответственность за поражение. В первых раундах я хорошо играл»

Дмитрий Орлов перешел из «Каролины» в «Сан-Хосе», заключив договор на два сезона с кэпхитом 6,5 млн долларов в год. Его средняя зарплата по прошлому контракту составляла 7,75 млн долларов.

Источник: Спортс"

В серии с «Флоридой» в финале Восточной конференции защитник за пять матчей не совершил ни одного результативного действия, вторую игру завершил с полезностью минус два, третью — минус четыре.

"Я не особо читаю критику. Да, у меня была одна игра, которую я закончил с результатом минус 4. Такое бывает. Это хоккей. Я вернулся и показал хорошую игру в следующем матче. В плей-офф главное — быстро двигаться дальше, учиться на своих ошибках и в следующий раз играть лучше. Серия проходит быстро, и нельзя зацикливаться на прошлом.

Я не думал [о том, что третий матч серии повлиял на переговоры]. Я хорошо играл в первых двух раундах, наша команда мощно смотрелась. В конечном счете все мы несем ответственность за поражение от «Флориды».

Я знаю, когда совершаю ошибки, нет нужды мне об этом напоминать", — сказал защитник.