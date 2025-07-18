Шаров о тренерах-легионерах в КХЛ: «Если зрителям интересно смотреть, что команда показывает при иностранце, значит, все хорошо»

В лиге стало больше специалистов из Северной Америки — к Ги Буше («Авангард») и Бенуа Гру («Трактор») присоединился Боб Хартли («Локомотив»). Кроме того, ожидается, что Жерар Галлан возглавит «Куньлунь».
"Самое главное, чтобы в КХЛ приезжали не просто иностранные тренеры, а которые действительно чему-то могут научить, показать что-то новое. На самом деле у нас много хороших российских тренеров.
В любом случае интересно посмотреть на иностранных специалистов. Но лично для меня без разницы, какой национальности тренер.
Если зрителям интересно смотреть, что команда показывает при иностранце, значит, все хорошо«, — сказал форвард “Автомобилиста”.