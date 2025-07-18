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Агент Кина: «Джоуи едет в “Спартак” заряженным. Он мог вернуться в Россию в прошлом сезоне, но клуб не обменял права в “Трактор”

Ранее 26-летний канадец подписал 2-летний контракт с московским клубом, за который ранее отыграл 2 сезона в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Источник: Спортс"

— Мы хотели услышать ответ от «Спартака», хотят ли они увидеть Джоуи в команде, нам ответили «да». После этого мы поговорили и пока договорились о двухлетнем контракте.

— С какими ожиданиями Джоуи возвращается в Россию? Не пожалел ли он, что в прошлом сезоне выступал в Америке, хотя мог бы и в КХЛ?

— Он едет в «Спартак» заряженным. В прошлом сезоне Кин мог вернуться в Россию, но так сложились обстоятельства, что «Спартак» не обменял права на него в «Трактор». Зато сейчас он едет в Москву, а не в Челябинск, — сообщил Иван Ботев.