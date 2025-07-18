Андрей Коваленко о «Матче года»: «Никакой драмы в 3:15 нет. Народ получил шоу, наши звезды КХЛ не особо напрягались. Было видно, что некоторые еще не отошли от отпускной формы»

— В наше время, на стыке советского и российского хоккея мы были в полном порядке уже в середине июля. Просто потому, что структура подготовки тогда была кардинально другой — мы уходили в отпуск 25 мая, а уже 25 июня садились на сборы. Исключение делалось разве что для хоккеистов сборной страны, которые выступали на чемпионате мира, — они могли выйти на неделю позже других, третьего июля.