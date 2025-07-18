Андрей Коваленко о «Матче года»: «Никакой драмы в 3:15 нет. Народ получил шоу, наши звезды КХЛ не особо напрягались. Было видно, что некоторые еще не отошли от отпускной формы»

— Некоторые эксперты драматично восприняли разгром звезд КХЛ в матче со звездами НХЛ. Такая реакция справедлива?
— На мой взгляд, никакой драмы нет — а, наоборот, есть праздник. Прежде всего из-за того, что народ в России в июле заполнил московскую арену с одной целью — посмотреть на Овечкина, Панарина и других звезд НХЛ. Мастеров, которые играют в КХЛ, Россия будет наблюдать предстоящие девять месяцев, а вот энхаэловцев в предстоящем сезоне на родном льду больше не увидит.
Поэтому я считаю, что народ получил то шоу, которое хотел. А наши звезды КХЛ не особо напрягались. Да и было видно, что они пока далеки от формы.
— Почему? Лагеря в КХЛ вот-вот откроются, а в НХЛ до старта предсезонки — еще два месяца…
— В наше время, на стыке советского и российского хоккея мы были в полном порядке уже в середине июля. Просто потому, что структура подготовки тогда была кардинально другой — мы уходили в отпуск 25 мая, а уже 25 июня садились на сборы. Исключение делалось разве что для хоккеистов сборной страны, которые выступали на чемпионате мира, — они могли выйти на неделю позже других, третьего июля.
Сейчас в КХЛ все совсем по-другому. Есть практически трехмесячные отпуска. Не понаслышке знаю, что некоторые хоккеисты в этих отпусках стараются отойти от хоккея полностью — и набирают более-менее нормальную форму лишь к августу, когда стартуют официальные сборы.
Визуально было видно, что некоторые игроки КХЛ еще не отошли от отпускной формы. В том числе и отсюда крупный счет, — сказал олимпийский чемпион.