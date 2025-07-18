Кэйтс о «Филадельфии»: «У меня ощущение нового старта. Если все прибавят и будут стараться изо всех сил, то у нас будет шанс на выход в плей-офф»

Еще пару лет назад я был новичком, а теперь уже участвую в собраниях лидеров команды, где меня слушают. Это новая ответственность, но мне это нравится. Я стараюсь делать все возможное, чтобы внести свой вклад в развитие этой организации — и на льду, и за его пределами.