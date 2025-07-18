Черкас о СКА при Ротенберге: «Состав был сильный, молодежь развивалась — не у всех по 4 игрока в НХЛ уезжают. Ошибка — отказ от Серебрякова, команда строится от вратаря»

— И это большая работа, люди росли. А чего не хватило, чтобы команда выступила более удачно? На мой взгляд, ошибка, что отказались от Серебрякова. В любом случае, команда строится от вратаря. Это даже больше 50 процентов успеха. Если нет надежного голкипера, то сложно рассчитывать на хороший результат.