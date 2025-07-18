Шалунов о поражении звезд КХЛ со счетом 3:15: «Можно много чего сказать. И что неподготовленные вышли. И кто сколько катался в межсезонье, не очень понятно. Но уровень ребят из НХЛ очевиден»

— Вы в первый раз в этом участвовали. Сильно отличается от матчей звезд КХЛ?
— Это чуть разные мероприятия на самом деле. Матч звезд КХЛ проходит по ходу сезона и является больше развлечением. А «Матч года» проходит летом, в межсезонье. В остальном плюс-минус все одинаково, но на «Матче года» подбор игроков другой — наличие ребят из НХЛ сильно сказывается.
— Каково против них играть даже в таком выставочном формате? Чувствуется их уровень?
— Конечно. Даже по счету 15:3 в пользу их команды, думаю, все было ясно по поводу их уровня. Он очень высокий, мягко говоря.
— Может быть, ваша команда не очень серьезно отнеслась к этой игре?
— Ну как не очень серьезно… Можно много чего сказать. И что неподготовленные вышли на лед. И кто сколько катался на льду в межсезонье, не очень понятно. Но что есть, то есть. Уровень ребят из НХЛ очевиден.
— Каково играть против звезд уровня Александра Овечкина и Евгения Малкина, с которыми вы не пересекались в карьере?
— Да, я только с одним из них как-то пересекался. Что тут сказать… Классные впечатления. Видно, что мастера запредельного уровня. И для меня большая честь была оказаться с этими ребятами на одном льду в этот вечер, — сказал форвард «Локомотива».