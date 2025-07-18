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Филатьев об игроках НХЛ: «Овечкин — великий, Малкин показывает уровень. Про Макдэвида говорят, что он с другой планеты — будто все лучшие качества собраны в одном человеке»

— В юности ты говорил, что смотрел за игрой Овечкина и Малкина, но затем переключился на Макдэвида…

Источник: Спортс"

— Они все — уникальные хоккеисты, на протяжении всей карьеры играют за один клуб — это большая редкость сейчас.

Малкин показывает высокий уровень и нестандартную игру, Овечкин — просто великий. Каждый год — новый рекорд, образец для многих поколений игроков.

Про Макдэвида говорят, что он человек с другой планеты. Не понимаю, как он это все делает на льду. У него сумасшедшая скорость, волшебные руки, он быстро принимает решения, как будто бы все лучшие качества хоккеиста собраны в одном человеке.

Сейчас приятно наблюдать за Панариным, Капризовым, Кучеровым и Маккинноном, они делают на льду просто какие-то чудеса, — сказал форвард «Амура» Александр Филатьев.