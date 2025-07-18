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Свитер Овечкина, в котором он побил рекорд Гретцки, выставлен в Зале славы в Торонто

6 апреля капитан «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ в матче против «Айлендерс» и побил рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).

Источник: Спортс"

На данный момент на счету 39-летнего Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах лиги.

Пресс‑служба музея в соцсети опубликовала фото джерси, которое представлено в экспозиции «НХЛ сегодня».

Фото: x.com/HockeyHallFame.