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Алексей Жамнов: «Мы рады, что “Флорида” 2-й раз подряд выиграла Кубок Стэнли. Молодежка “Спартака” завоевала Кубок Харламова, тут есть взаимосвязь, может»

— Следили ли за победой «Флориды» в финале Кубка Стэнли? В этом году будто бы связей между «Пантерс» и «Спартаком» стало еще больше: семейство Барковых, взаимные слова поддержки от игроков спартаковской молодежки и хоккеистов «Флориды».

Источник: Спортс"

— Следили ли за победой «Флориды» в финале Кубка Стэнли? В этом году будто бы связей между «Пантерс» и «Спартаком» стало еще больше: семейство Барковых, взаимные слова поддержки от игроков спартаковской молодежки и хоккеистов «Флориды»… — Да, мы переживаем за них. У Александра Баркова во «Флориде» играет сын, также там выступают наши соотечественники Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.

Мы рады, что «Флорида» второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли. И очень рады, что наша молодежка впервые за многие годы завоевала Кубок Харламова.

Возможно, тут есть небольшая взаимосвязь. Осталось и нашей первой команде чуть-чуть поднажать, — сказал главный тренер «Спартака».