Алексей Жамнов: «Мы рады, что “Флорида” 2-й раз подряд выиграла Кубок Стэнли. Молодежка “Спартака” завоевала Кубок Харламова, тут есть взаимосвязь, может»

— Следили ли за победой «Флориды» в финале Кубка Стэнли? В этом году будто бы связей между «Пантерс» и «Спартаком» стало еще больше: семейство Барковых, взаимные слова поддержки от игроков спартаковской молодежки и хоккеистов «Флориды»… — Да, мы переживаем за них. У Александра Баркова во «Флориде» играет сын, также там выступают наши соотечественники Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.