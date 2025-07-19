Тренер «Эдмонтона» видит Савоя в спецбригаде меньшинства: «В АХЛ Мэттью очень хорошо проявил себя в этой роли. Он станет важной частью нашей стратегии»

"Я очень оптимистичен в плане его перспектив при игре в меньшинстве. В АХЛ он очень хорошо проявил себя в этой роли. У него не было шансов сыграть в меньшинстве, когда его вызывали в основу, но мы видим в нем надежного игрока, способного эффективно действовать на обоих концах площадки.