Пыленков о 3:15 в «Матче года»: «Ребята из НХЛ в одну калитку нас обыграли. Они играли в полную силу, отсюда такой счет. Будем работать, чтобы быть на их уровне»

— Безусловно, было видно, что ребята из НХЛ очень мастеровитые. Они очень хорошо видят площадку, держат шайбу. И бросают хорошо, как показал и «Матч года» против нас — счет 15:3 в их пользу, в одну калитку обыграли нашу команду. Будем работать, чтобы быть на их уровне.