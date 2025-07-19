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Пыленков о 3:15 в «Матче года»: «Ребята из НХЛ в одну калитку нас обыграли. Они играли в полную силу, отсюда такой счет. Будем работать, чтобы быть на их уровне»

13 июля команда звезд НХЛ одержала крупную победу над командой звезд КХЛ (15:3) в благотворительном матче в Москве.

Источник: Спортс"

— Игра против российских представителей НХЛ дала понимание, в чем вам надо прибавлять, если по окончании нынешнего контракта с «Динамо» поедете в «Тампу»?

— Безусловно, было видно, что ребята из НХЛ очень мастеровитые. Они очень хорошо видят площадку, держат шайбу. И бросают хорошо, как показал и «Матч года» против нас — счет 15:3 в их пользу, в одну калитку обыграли нашу команду. Будем работать, чтобы быть на их уровне.

— Вы с таким счетом когда-нибудь проигрывали? Например, когда играли в детско-юношеских соревнованиях?

— Не припомню такого. Нужно отдать должное ребятам из НХЛ, что играли против нас в полную силу. Отсюда такой счет, который нам дал понимание, в чем надо прибавлять, — сказал защитник московского «Динамо».