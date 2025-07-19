Рыбин о «Куньлуне»: «Рынок сейчас небогатый, клуб будет делать ставку на подписание иностранцев. Другой вопрос, насколько эти игроки окажутся качественными»

— До начала тренировочных лагерей КХЛ осталось меньше полумесяца, а «Куньлунь» так и не осуществил ни одного трансфера. Как считаете, можно ли за столь короткий срок собрать боевой состав, с учетом очень скудного выбора хоккеистов на рынке свободных агентов?