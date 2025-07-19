Агент Ткачева: «В КХЛ регламент такой, что клуб заключает 5-летний контракт, выгоняет игрока и платит ему 25% от первого года. И это правильно? Должно быть как в НХЛ»

— Да. Хотя, когда мы продлевали контракт и подписывали его на других условиях, были совершенно другие разговоры и другие вещи ему гарантировали. Но у нас регламент создан так, что клуб спокойно заключает пятилетний контракт, выгоняет игрока и платит ему просто 25% компенсации от первого года. Если он закончит играть в хоккей, то они будут в оставшиеся годы платить по 20%. Но все мы понимаем, что Ткачев не завершит свою карьеру, и значит, все закончится вот этой компенсацией.