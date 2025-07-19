Агент Ткачева: «В КХЛ регламент такой, что клуб заключает 5-летний контракт, выгоняет игрока и платит ему 25% от первого года. И это правильно? Должно быть как в НХЛ»

— В клубе сделали выбор в пользу тренера Ги Буше?
— Да. Хотя, когда мы продлевали контракт и подписывали его на других условиях, были совершенно другие разговоры и другие вещи ему гарантировали. Но у нас регламент создан так, что клуб спокойно заключает пятилетний контракт, выгоняет игрока и платит ему просто 25% компенсации от первого года. Если он закончит играть в хоккей, то они будут в оставшиеся годы платить по 20%. Но все мы понимаем, что Ткачев не завершит свою карьеру, и значит, все закончится вот этой компенсацией.
И это считается правильным? Регламент просто несправедливый по отношению к игрокам. Защитите игроков, если вы хотите быть цивилизованными и жить по-честному. И компенсация должна быть как в НХЛ — выплачиваться до окончания действия контракта. Если бы выплачивали две трети от оставшейся суммы, тогда бы не так рьяно заключали четырех- и пятилетние контракты.
Но когда игрок по своей вине уходит, то он должен до конца своего контракта платить деньги. Тут много несправедливости по отношению к игрокам, но такой регламент. Воз и ныне там. Люди пытаются встать между игроками и лигой, но у них нет полномочий. Так что это не заканчивается, — сказал агент хоккеиста.
? «Авангард» слил Владимира Ткачева — звезду КХЛ. Похоже, все из-за тренера.
Контракты в КХЛ никого не волнуют — с ними можно делать что угодно.