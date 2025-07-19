Коршков о переходе в «Трактор»: «Клуб не первый год хотел меня подписать. От судьбы не уйдешь, и она привела в Челябинск. Я поговорил с Гру, нравится стиль команды»

— Чем вас заинтересовало предложение «Трактора»?
— «Трактор» не первый год хотел меня подписать, и решили не ждать других предложений дальше. Я поговорил с главным тренером, мне нравится стиль команды и отношение к делу.
— Получается, вы уже пообщались с Бенуа Гру?
— Да, перед подписанием контракта мы сначала созвонились, а потом уже подписали контракт.
— «Трактор» пытался вас подписать два предыдущих года. Получается, этот клуб все-таки ваша судьба?
— Можно сказать и так. От судьбы не уйдешь, и она привела меня в Челябинск.
— Не думали, что в прошлом сезоне лучше было бы сделать выбор в пользу «Трактора», а не «Ак Барса»?
— Есть много нюансов. Сидеть и думать, что нужно было выбрать другой клуб и что все сложилось бы по-другому, — это неправильно. В тот момент это был лучший вариант для меня и моей семьи.
— Что дал вам опыт игры в Казани?
— Каждый сезон дает какой-то опыт. Может быть, не самый удачный в моей карьере. Надо делать работу над ошибками, новый сезон — новый вызов, — сказал Коршков.