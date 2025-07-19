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Коршков о переходе в «Трактор»: «Клуб не первый год хотел меня подписать. От судьбы не уйдешь, и она привела в Челябинск. Я поговорил с Гру, нравится стиль команды»

В июне 29-летний нападающий подписал контракт с челябинским клубом на 2 года.

Источник: Спортс"

— Чем вас заинтересовало предложение «Трактора»?

— «Трактор» не первый год хотел меня подписать, и решили не ждать других предложений дальше. Я поговорил с главным тренером, мне нравится стиль команды и отношение к делу.

— Получается, вы уже пообщались с Бенуа Гру?

— Да, перед подписанием контракта мы сначала созвонились, а потом уже подписали контракт.

— «Трактор» пытался вас подписать два предыдущих года. Получается, этот клуб все-таки ваша судьба?

— Можно сказать и так. От судьбы не уйдешь, и она привела меня в Челябинск.

— Не думали, что в прошлом сезоне лучше было бы сделать выбор в пользу «Трактора», а не «Ак Барса»?

— Есть много нюансов. Сидеть и думать, что нужно было выбрать другой клуб и что все сложилось бы по-другому, — это неправильно. В тот момент это был лучший вариант для меня и моей семьи.

— Что дал вам опыт игры в Казани?

— Каждый сезон дает какой-то опыт. Может быть, не самый удачный в моей карьере. Надо делать работу над ошибками, новый сезон — новый вызов, — сказал Коршков.