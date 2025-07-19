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Артюхин о КХЛ: «Было бы здорово возродить “Атлант”. Не хватает этих подмосковных команд в нашей лиге. Дворцы есть, интерес болельщиков присутствует»

После закрытия «Витязя» и переезда «Куньлуня» в Санкт-Петербург в Фонбет Чемпионате КХЛ впервые не будет ни одной команды из Московской области.

Источник: Спортс"

«Было бы здорово возродить “Атлант”. Не хватает этих подмосковных команд в нашей лиге. Дворцы есть, интерес болельщиков присутствует. В Мытищах, когда команда давала результат, когда менее успешно выступала, всегда были люди на трибунах.

В Мытищах любят хоккей, он там развивается. Там хорошая детская школа. У «Витязя» то же самое. Самое интересное, что развитие есть, детские школы живут. А вот команд в КХЛ, к сожалению, нет. Очень обидно, что так получается.

«Куньлунь» не был таким суперпопулярным в Мытищах. На топовые команды люди приходили, но на середняков уже было меньше зрителей.

Для меня «Витязь» тоже не последний клуб, который дал мне дорогу в жизнь. Я был у самых истоков. Обидно, что команда развалилась. Будем надеяться, что со временем будет решён финансовый вопрос в клубах. «Атлант» и «Витязь» важная часть Подмосковья", — сказал бывший форвард клубов КХЛ.