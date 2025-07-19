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Агент Ткачева о КХЛ: «Как могут длинные контракты действовать, если они не гарантированы? Если бы было как в НХЛ, то “Авангард” выгнал бы Буше, а не ведущего игрока»

Ранее «Авангард» расторг соглашение с Владимиром Ткачевым. Договор с 29-летним нападающим был рассчитан до 2030 года.

Источник: Спортс"

— В итоге в КХЛ не действуют длинные контракты?

— Как могут длинные контракты действовать, если они не гарантированы? Клубы говорят: «Вы нам нужны, мы строим вокруг вас команду». А потом приходит [тренер Ги] Буше, игрока выгоняют на улицу и выплачивают ему компенсацию за 25% от этого года. Какая ответственность у клуба?

Если бы сейчас у Володи была бы компенсация две трети от оставшейся суммы, как в НХЛ, то, поверьте, выгнали бы Буше, а не ведущего игрока. И посмотрите, какая будет компенсация у тренера: 100% за этот год и 100% за следующий год. Разве это справедливо? Вот такая у нас действительность.

Так что Омску грех говорить что-то и своих подручных журналистов заставлять писать эти комментарии, что Ткачев получает 136 миллионов компенсации и что мы на что-то не пошли, хотя нам предлагали. Мы пошли на все условия!

Единственное, что мы сделали: откорректировали письмо, которое они написали Буше и попросили, чтобы Володя его отправил. Мы даже на это письмо пошли. Я бы никогда в жизни такое не сделал, но Володя хотел остаться в Омске.

Мы откорректировали в ту сторону, чтобы он не подумал, что Володя унижается, что этот Буше нас оставляет. Вот такая ситуация, и Омск будет с этим жить долго. В конце концов болельщики разберутся кто есть кто, — сказал агент хоккеиста.

? «Авангард» слил Владимира Ткачева — звезду КХЛ. Похоже, все из-за тренера.

Контракты в КХЛ никого не волнуют — с ними можно делать что угодно.