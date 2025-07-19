Агент Ткачева о КХЛ: «Как могут длинные контракты действовать, если они не гарантированы? Если бы было как в НХЛ, то “Авангард” выгнал бы Буше, а не ведущего игрока»

Если бы сейчас у Володи была бы компенсация две трети от оставшейся суммы, как в НХЛ, то, поверьте, выгнали бы Буше, а не ведущего игрока. И посмотрите, какая будет компенсация у тренера: 100% за этот год и 100% за следующий год. Разве это справедливо? Вот такая у нас действительность.