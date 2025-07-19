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Давыдов об «Авангарде»: «Утащили Рашевского, теперь выпихивают Ткачева. Летят большие деньги, за чей счет такой банкет? Логики нет, скорее похоже на вредительство»

Ранее омский клуб расторг соглашение с форвардом. Договор с 29-летним нападающим был рассчитан до 2030 года.

«Вы же видите, что происходит в “Авангарде”, там все очень непредсказуемо. Сначала утащили Рашевского, теперь выпихивают уже своего воспитанника Ткачева.

Я так понимаю, все это делается, мягко говоря, не бесплатно, летят большие деньги. За чей счет такой банкет? Логики в нем нет. Скорее похоже на вредительство.

Cчитаю, что на дух команды такие события всегда влияют. К своим воспитанникам нужно относиться аккуратно, с уважением. В свое время мы в «Динамо» проходили это с Андреем Мироновым, его уход повлиял и на защитника, и на команду.

Думаю, что после истории с Ткачевым Омск ждут трудные времена", — сказал трехкратный олимпийский чемпион.