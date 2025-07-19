— Ваша фраза после рекорда «русские, мы сделали это» — что это был за порыв? — Я вырос в Москве, вырос в России. Всем тренерам, всем болельщикам я хотел сказать: спасибо за поддержку, спасибо за помощь. Это нормальная ситуация, — сказал Овечкин Александре Лихачевой. На данный момент на счету 39-летнего Овечкина 897 голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Дегтярев про рекорд Овечкина: «Он сказал: русские, мы сделали это. Злые языки говорят, что он играет за океаном, но он русский человек, основатель Putin Team, любые достижения — гордость для всей России».