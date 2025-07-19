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Александр Овечкин: «Дай бог, чтобы кто-нибудь побил мой рекорд, имена называть не буду. Я поздравлю этого игрока, как Гретцки поздравил меня»

В апреле капитан «Вашингтона» стал лучшим снайпером в регулярных чемпионатах НХЛ, забив 895-й гол и опередив Уэйна Гретцки (894). На данный момент на счету Овечкина 897 голов в регулярках НХЛ.

Источник: Спортс"

"Дай бог, чтобы кто-нибудь побил мой рекорд. Не буду называть имена, очень много талантливых и классных игроков.

Если это произойдет, то, конечно, я поздравлю этого игрока, как меня поздравил Гретцки«, — сказал капитан “Вашингтона”.

Гретцки рядом с Овечкиным в день рекорда: поздравил, обнял, зашел в раздевалку.

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