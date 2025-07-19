Шнайдер перед встречей с Овечкиным: «Мне бы хотелось, чтобы он меня узнал. Но он, наверное, не следит так за теннисом, так что я не обижусь»

«Я о-очень хочу познакомиться с Александром, — сказала Шнайдер корреспонденту Спортса»" Ярославу Сусову. — Я никогда не видела Овечкина, не была на живых хоккейных матчах. Но хоккей — что-то невероятное. Теннис — другой. У нас этикет, а в хоккее — сумасшедшая энергетика. Очень интенсивная и активная игра, быстро развиваются события. А еще я вообще люблю кататься на коньках. Но мне бы так хотелось попасть на его матч.