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Шнайдер перед встречей с Овечкиным: «Мне бы хотелось, чтобы он меня узнал. Но он, наверное, не следит так за теннисом, так что я не обижусь»

«Я о-очень хочу познакомиться с Александром, — сказала Шнайдер корреспонденту Спортса»" Ярославу Сусову. — Я никогда не видела Овечкина, не была на живых хоккейных матчах. Но хоккей — что-то невероятное.

Источник: Спортс"

«Я о-очень хочу познакомиться с Александром, — сказала Шнайдер корреспонденту Спортса»" Ярославу Сусову. — Я никогда не видела Овечкина, не была на живых хоккейных матчах. Но хоккей — что-то невероятное. Теннис — другой. У нас этикет, а в хоккее — сумасшедшая энергетика. Очень интенсивная и активная игра, быстро развиваются события. А еще я вообще люблю кататься на коньках. Но мне бы так хотелось попасть на его матч.

Мне бы хотелось, чтобы он меня узнал. Но он занятой человек, наверное, не следит так за теннисом, так что я не обижусь. Овечкин — рекордсмен, приятный человек и замечательная личность. Настоящий бурый медведь. Символ России".

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