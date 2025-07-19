Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: «Пройдет год — будем думать. Переговоры еще не ведем»

«Переговоры еще не ведем. Хотел бы остаться в клубе? Пройдет год — будем думать. Поживем — увидим», — сказал капитан «Вашингтона».
Александр Овечкин: «Дай бог, чтобы кто-нибудь побил мой рекорд, имена называть не буду. Я поздравлю этого игрока, как Гретцки поздравил меня».
Овечкин о фразе «русские, мы сделали это» после рекорда: «Я вырос в Москве, в России. Всем тренерам, всем болельщикам я хотел сказать: спасибо за поддержку и помощь».
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше