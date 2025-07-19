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Овечкин о новом контракте с «Вашингтоном»: «Пройдет год — будем думать. Переговоры еще не ведем»

Действующее соглашение форварда рассчитано до конца июня 2026 года.

Источник: Спортс"

«Переговоры еще не ведем. Хотел бы остаться в клубе? Пройдет год — будем думать. Поживем — увидим», — сказал капитан «Вашингтона».

Александр Овечкин: «Дай бог, чтобы кто-нибудь побил мой рекорд, имена называть не буду. Я поздравлю этого игрока, как Гретцки поздравил меня».

Овечкин о фразе «русские, мы сделали это» после рекорда: «Я вырос в Москве, в России. Всем тренерам, всем болельщикам я хотел сказать: спасибо за поддержку и помощь».

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