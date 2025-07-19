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Овечкин про обращение в НХЛ для допуска России на турниры: «У нас были попытки. Отношение к россиянам за рубежом нормальное, все шикарно, но все видят, что происходит»

Ранее стало известно, что ИИХФ планирует пересмотреть недопуск России к турнирам не раньше 2026 года.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» ответил на вопрос, есть возможность собрать группу российских игроков с целью обратиться к руководству НХЛ и повлиять ситуацию с допуском сборной.

«Это не первый раз, у нас были попытки. Не хотелось бы наступать на одни и те же грабли», — сказал Овечкин.

Также он высказался об отношении к российским спортсменам в других странах.

"Отношение к российским хоккеистам за рубежом нормальное. Все шикарно. Но отношение может быть одно, однако все видят, что происходит.

Надеюсь, в скором будущем нас допустят до турниров и Россия будет участвовать в чемпионатах мира, в Олимпиаде", — заявил Александр Овечкин.

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