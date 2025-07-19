Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Артем Гончар: «Металлург» предлагал остаться, но мы с дядей решили, что лучше развиваться в Лиге Онтарио. Дядя много мне помогает"

В минувшем сезоне 18-летний защитник набрал 25 (7+18) очков в 50 играх за «Стальных Лисов» в Olimpbet Молодежной хоккейной лиге.

Источник: Спортс"

На драфте НХЛ россиянина выбрали «Рейнджерс» — в 3-м раунде под общим 89-м номером.

— Вас пытались сохранить в «Металлурге»?

— Лично я с руководством не разговаривал, это делал мой дядя (Сергей Гончар — Спортс«“). Мне предлагали остаться, но мы совместно посчитали, что будет лучше развиваться в Лиге Онтарио.

— Ваш дядя выступает в качестве агента?

— В какой-то степени, да. У меня есть агент, плюс мне очень много помогает дядя. Мы близко общаемся, всегда могу обратиться к нему за советом, — сказал Артем Гончар.