Артем Гончар: «Металлург» предлагал остаться, но мы с дядей решили, что лучше развиваться в Лиге Онтарио. Дядя много мне помогает"

На драфте НХЛ россиянина выбрали «Рейнджерс» — в 3-м раунде под общим 89-м номером.
— Вас пытались сохранить в «Металлурге»?
— Лично я с руководством не разговаривал, это делал мой дядя (Сергей Гончар — Спортс«“). Мне предлагали остаться, но мы совместно посчитали, что будет лучше развиваться в Лиге Онтарио.
— Ваш дядя выступает в качестве агента?
— В какой-то степени, да. У меня есть агент, плюс мне очень много помогает дядя. Мы близко общаемся, всегда могу обратиться к нему за советом, — сказал Артем Гончар.