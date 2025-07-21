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Бабаев поддержал смену менеджмента в «Сочи»: «Команда должна быть флагманом на юге страны. Если бы не было перемен, откатилась бы так далеко, что достать ее было бы уже невозможно»

— Ваше отношение к переменам в Сочи?

Источник: Спортс"

— «Сочи» — это один из самых интересных моментов, которые сейчас происходят. Одним словом, наверное, здесь и не скажешь. Не хочу комментировать тренерские перестановки, о причинах которых может сказать только руководство, которое недавно возглавило клуб, а то, что убрали некоторых людей, которые пытаются из года в год, скажем так, обманывать хоккей — абсолютно правильно.

Мы видим, что человек (Рашид Хабибулин, неформальный советник гендиректора клуба — прим. ред.) уже не один раз приходил в «Сочи» и каждый раз его оттуда убирали. Он подписал игроков под личные задачи, а не под командные.

Было ясно, что с таким подходом команда далеко не пойдет. Эта команда должна быть флагманом нашего хоккея на юге страны, показывать определенный стиль и двигаться вперед. Если бы не было перемен, команда откатилась бы так далеко, что достать ее вообще было бы, наверное, уже невозможно. Поэтому я полностью поддерживаю, что сделали некоторые правильные шаги и сменили именно менеджмент клуба, — сказал хоккейный агент.