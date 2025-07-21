Бабаев поддержал смену менеджмента в «Сочи»: «Команда должна быть флагманом на юге страны. Если бы не было перемен, откатилась бы так далеко, что достать ее было бы уже невозможно»

Было ясно, что с таким подходом команда далеко не пойдет. Эта команда должна быть флагманом нашего хоккея на юге страны, показывать определенный стиль и двигаться вперед. Если бы не было перемен, команда откатилась бы так далеко, что достать ее вообще было бы, наверное, уже невозможно. Поэтому я полностью поддерживаю, что сделали некоторые правильные шаги и сменили именно менеджмент клуба, — сказал хоккейный агент.