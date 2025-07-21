Худобин о том, что его фамилию не нанесли на кубок Стэнли в 2011-м: «Нормальные правила — не сыграл ни одной игры за “Бостон”. Хорошо, что кольцо есть»

— Переход из «Миннесоты» в 2011 году в «Бостон» для меня был неожиданным абсолютно. Я этого не ожидал, не понимал, что происходит. Это первый раз какой-то обмен для меня был. Но ожидания оправдали все. Встретили очень тепло, организация относилась ко мне очень замечательно. До сих пор у меня остались, как говорится, в душе очень теплые воспоминания об этом клубе.