Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Худобин о том, что его фамилию не нанесли на кубок Стэнли в 2011-м: «Нормальные правила — не сыграл ни одной игры за “Бостон”. Хорошо, что кольцо есть»

— Каково было перейти в «Бостон» в 2011 году — адаптация, ожидания, ставка клуба на вас?

Источник: Спортс"

— Переход из «Миннесоты» в 2011 году в «Бостон» для меня был неожиданным абсолютно. Я этого не ожидал, не понимал, что происходит. Это первый раз какой-то обмен для меня был. Но ожидания оправдали все. Встретили очень тепло, организация относилась ко мне очень замечательно. До сих пор у меня остались, как говорится, в душе очень теплые воспоминания об этом клубе.

— Вы получили кольцо Кубка Стэнли, но не попали на табличку — как воспринимаете это сегодня?

— Да, кольцо я получил, но воспринимаю это как нормальные правила. Обычно, если ты не сыграл ни одной игры, то тебя на кубок не наносят. Поэтому нормально к этому отношусь. Хорошо, что кольцо есть (смеется), — сказал чемпион мира-2014 в составе сборной России.