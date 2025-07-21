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Кожевников об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Кричу о беспределе североамериканских тренеров все последние годы. Они временщики, оставляющие после себя выжженную землю»

— Все последние годы кричу о беспределе североамериканских тренеров, которые являются временщиками, дают какой-то результат сегодня, а завтра оставляют после себя выжженную землю.

Источник: Спортс"

— Со стороны Буше в адрес Ткачева — это именно беспредел?

— Послушайте, одна из бед нашего хоккея — это культ иностранцев и, как следствие, уничтожение российской тренерской школы. На легионеров выделяются огромные суммы, им разрешается все. А наши тренеры, словно индейцы, отправляются в резервации — в средние команды, ставятся там в зависимое, слабое положение.

— Вы понимаете мотивацию решения Буше?

— Ребята, я уже сейчас могу вам рассказать, что эти канадцы напишут у себя в прессе, когда вернутся домой. Буше сообщит, что поначалу был вынужден тренировать местную звезду, который никогда не улыбался, не играл в «бей-беги», не отрабатывал в обороне, а только усложнял и отрезал.

Поэтому он, великий тренер из АХЛ, первым же летом эту неправильную звезду показательно казнил — чтобы вся команда сразу же восторженно побежала с «севера на юг», строго по установке, — сказал двукратный олимпийский чемпион.

Скандальный уход Ткачева из «Авангарда» — глупость. В этой истории проиграли все.