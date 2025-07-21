Кожевников об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Кричу о беспределе североамериканских тренеров все последние годы. Они временщики, оставляющие после себя выжженную землю»

— Ребята, я уже сейчас могу вам рассказать, что эти канадцы напишут у себя в прессе, когда вернутся домой. Буше сообщит, что поначалу был вынужден тренировать местную звезду, который никогда не улыбался, не играл в «бей-беги», не отрабатывал в обороне, а только усложнял и отрезал.