Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Вячеслав Быков: «Овечкин недаром встречался с президентом США, вхож в серьезные политические структуры как у нас, так и у них. Это показатель масштаба его личности»

По ходу прошлого сезона капитан «Вашингтона» установил новый рекорд НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах, опередив Уэйна Гретцки (894).

Источник: Спортс"

На данный момент в активе Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.

— После рекорда поздравили его?

— Отправил сообщение — надеюсь, по правильному телефону, поскольку у многих ребят есть обыкновение менять номера. Было бы неправильно, если бы я промолчал.

Овечкин — это гордость нашего хоккея. Я был какой-то песчинкой в его карьере, которая имела возможность с ним каким-то образом общаться и работать. А он и такие, как он, двигают вперед весь мировой спорт.

И недаром Александр встречался с президентом США, вхож в серьезные политические структуры как у нас, так и у них. Это показатель масштаба его личности.

Не удивлюсь, если в какой-то момент он станет международным послом, который приближает страны друг к другу.

И это будет еще одним доказательством того, что спорт в его высших проявлениях — великий объединяющий фактор для наций, — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше