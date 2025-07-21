Вячеслав Быков: «Овечкин недаром встречался с президентом США, вхож в серьезные политические структуры как у нас, так и у них. Это показатель масштаба его личности»

На данный момент в активе Александра Овечкина 897 шайб в НХЛ.
— После рекорда поздравили его?
— Отправил сообщение — надеюсь, по правильному телефону, поскольку у многих ребят есть обыкновение менять номера. Было бы неправильно, если бы я промолчал.
Овечкин — это гордость нашего хоккея. Я был какой-то песчинкой в его карьере, которая имела возможность с ним каким-то образом общаться и работать. А он и такие, как он, двигают вперед весь мировой спорт.
И недаром Александр встречался с президентом США, вхож в серьезные политические структуры как у нас, так и у них. Это показатель масштаба его личности.
Не удивлюсь, если в какой-то момент он станет международным послом, который приближает страны друг к другу.
И это будет еще одним доказательством того, что спорт в его высших проявлениях — великий объединяющий фактор для наций, — сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.