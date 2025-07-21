Никонов об Овечкине: «При таких достижениях он остался человеком, самый простой в общении. Он все расскажет и покажет, когда подойдешь к нему»

— Да, пару раз пересекались, он приходил к нам в «Динамо» на открытую тренировку. В общении самый простой человек. Самое приятное, что при таких достижениях он остался человеком. Когда подойдешь к нему, он все расскажет и покажет, — сказал форвард «Трактора», ранее выступавший за «Динамо».
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