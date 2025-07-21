Сушинский о «Куньлуне»: «Называется по-китайски, должен играть в Китае. Там было бы больше интереса, чем в Мытищах или Петербурге. Или руководство понимает, что собрать народ на хоккее тяжело»

Я вообще не понимаю, почему команда называется по-китайски. Она должна играть в Китае. Там, наверное, было бы больше зрительского интереса, чем в Мытищах или Петербурге. Либо руководство клуба понимает, что совсем тяжело собрать народ на хоккее", — сказал бывший форвард СКА и сборной России Максим Сушинский.