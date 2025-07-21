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Сушинский о «Куньлуне»: «Называется по-китайски, должен играть в Китае. Там было бы больше интереса, чем в Мытищах или Петербурге. Или руководство понимает, что собрать народ на хоккее тяжело»

«Если в Мытищах никто не ходил, то и в Петербурге тем более будет тяжело собрать народ. Лучше бы оставили “Витязь”, чем “Куньлунь”. В Балашихе хотя бы был свой пул болельщиков.

Источник: Спортс"

Результаты у «Куньлуня» связаны с уровнем игроков: он ниже, чем у других клубов. Редкие легионеры из «Куньлуня» добиваются перехода в российские топ-клубы. И уровень финансирования у команды совершенно другой.

Я вообще не понимаю, почему команда называется по-китайски. Она должна играть в Китае. Там, наверное, было бы больше зрительского интереса, чем в Мытищах или Петербурге. Либо руководство клуба понимает, что совсем тяжело собрать народ на хоккее", — сказал бывший форвард СКА и сборной России Максим Сушинский.