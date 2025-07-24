Владимир Крикунов: «Кузнецов соответствует уровню НХЛ по мастерству, но на былом уровне вряд ли заиграет. В КХЛ еще можно преуспеть, реакция и скорость решений не те»

Поэтому сомневаюсь, что Кузнецов сможет заиграть в НХЛ. Допускаю, что клуб он там себе найдет, но заиграет на былом уровне вряд ли. А в КХЛ еще может преуспеть", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.