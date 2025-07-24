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Владимир Крикунов: «Кузнецов соответствует уровню НХЛ по мастерству, но на былом уровне вряд ли заиграет. В КХЛ еще можно преуспеть, реакция и скорость решений не те»

Ранее агент хоккеиста Шуми Бабаев заявил, что россиянин проведет следующий сезон в Северной Америке.

Источник: Спортс"

Евгений Кузнецов уже играл в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину». В прошлом сезоне он выступал за СКА в КХЛ.

"По своему уровню мастерства Кузнецов по-прежнему соответствует уровню НХЛ.

И в лучших своих матчах за СКА в прошлом сезоне он показывал, что по-прежнему является мастером. Другое дело, что Евгений был очень нестабилен.

К тому же реакция и скорость принятия решений у него не те, что в лучшие годы.

Это нормально — не все могут всю жизнь играть на высоком уровне и долго держаться в лидерах, как Овечкин.

Поэтому сомневаюсь, что Кузнецов сможет заиграть в НХЛ. Допускаю, что клуб он там себе найдет, но заиграет на былом уровне вряд ли. А в КХЛ еще может преуспеть", — сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.