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Комментатор Меньшов: «Ларионов будет близок к показателям Ротенберга по упоминаниям в СМИ. Это два супергероя во вселенной нашего хоккея, яркие личности»

Ранее был опубликован рейтинг самых упоминаемых в СМИ фигур петербургского спорта, в котором главный тренер СКА Игорь Ларионов занял пятую позицию.

Источник: Спортс"

"Думаю, Игорь Ларионов будет по количеству упоминаний в СМИ близок к показателям Романа Ротенберга, своего предшественника в СКА.

Это два супергероя во вселенной нашего хоккея.

Эксперты могут по-разному оценивать их характеристики, но факт заключается в том, что они оба очень яркие личности.

Можно предположить, что Игорь Ларионов будет привлекать внимание к себе и команде другими средствами, чем те, что использовал Ротенберг, но большой интерес к СКА гарантирован", — сказал комментатор Алексей Меньшов.