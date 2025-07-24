Комментатор Меньшов: «Ларионов будет близок к показателям Ротенберга по упоминаниям в СМИ. Это два супергероя во вселенной нашего хоккея, яркие личности»

"Думаю, Игорь Ларионов будет по количеству упоминаний в СМИ близок к показателям Романа Ротенберга, своего предшественника в СКА.
Это два супергероя во вселенной нашего хоккея.
Эксперты могут по-разному оценивать их характеристики, но факт заключается в том, что они оба очень яркие личности.
Можно предположить, что Игорь Ларионов будет привлекать внимание к себе и команде другими средствами, чем те, что использовал Ротенберг, но большой интерес к СКА гарантирован", — сказал комментатор Алексей Меньшов.