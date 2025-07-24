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Гендиректор «Авангарда» о Ткачеве: «Просили сгонять в Канаду и поговорить с Буше — что непонятного? Нет конфликтов. Тренер в приоритет ставит наличие центральных нападающих»

«Авангард» ранее сообщил о расторжении соглашения с хоккеистом — оно действовало до 2030 года с зарплатой 120 миллионов рублей за сезон.

Источник: Спортс"

"Тема особая, деликатная и трогательная для меня. Первый игрок в хоккее, контракт с которым я подписал в 2023 году в Сочи, на сборах команды.

Тогда муссировалась тема с его возможным отъездом в НХЛ (правда или нет — не знаю), но решили, что такого хоккеиста упускать нельзя: тренер планировал строить команду вокруг Володи и его связки с Ридом Буше. Договорились. Подписали. Не жалел ни разу.

2024. Тяжелая травма Володи оказалась триггером ко многим последующим процессам, включая резкие перемены в клубе и команде, когда сезон начал заваливаться. С учетом пропуска сезона и потолка зарплат договорились изменить условия контракта — спасибо парню, что пошёл навстречу, и мы продлили сотрудничество ещё на год. Не жалел ни разу.

Но в спорте так бывает. И не редко. И нет никаких конфликтов. Есть тактика, подходы, тренерское видение. Наш тренер в приоритет ставит наличие центральных нападающих.

Если мы могли бы предоставить сильных центров без необходимости расставаться с Ткачевым — было бы именно так. Поэтому и искали, и пытались весь пазл сложить. Не получилось.

Да, просили Владимира сгонять в Канаду и поговорить с тренером. Спасибо ему — он был готов. А что тут непонятного? Если есть недопонимание, если есть вопросы — что может быть лучше прямого диалога с глазу на глаз? Зачем тянуть? Тащить вопросы на сбор? Гораздо лучше начать сезон без наследия прошлого сезона, все выяснить и проговорить.

Когда в итоге стало очевидно, что решение только одно — непростое, тяжелое, но не смертельное ни для кого (не было сомнений, что Владимир найдет команду минут за десять) — поступили как поступили.

Это все рабочие моменты, просто работа у нас такая, особенная: и у менеджеров, и у хоккеистов«, — написал генеральный директор “Авангарда” Герман Чистяков.

Агент Ткачева об уходе форварда из «Авангарда»: «Какой от меня скандал? Я выгнал одного из лучших игроков КХЛ по указке какого-то там тренера, который еще никто и фамилия его никак?».