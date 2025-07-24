Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Плющев про интервью главного арбитра КХЛ: «Много юморесок, лучшие комики изданий “Мурзилка” или “Крокодил” отдыхают. Тезисы рассчитаны, видимо, на людей с памятью рыбки гуппи»

— Владимир Анатольевич, событие этой недели — по вашей версии?

Источник: Спортс"

— С большим удовольствием прочитал интервью главного арбитра КХЛ, забавное чтиво.

Жаль, что в наше время не выходят юмористические издания «Мурзилка» или «Крокодил». На фоне нашего главного арбитра все лучшие комики этих изданий отдыхают.

— Что конкретно для себя отметили?

— Там много юморесок. Первая и главная — судейство в КХЛ, оказывается, чуть ли не высшем уровне, на «четверку» с плюсом", европейские лиги на нашем фоне отдыхают.

А арбитраж несчастной НХЛ, как я понял, наши люди с тремя классами образования уже готовы взять на поруки (смеется).

Эти, извините за выражение, тезисы рассчитаны, видимо, на людей с памятью рыбки гуппи.

Совсем недавно завершился плей-офф КХЛ, в каждом раунде которого были судейские скандалы.

Очень неровным был арбитраж и в регулярном чемпионате, причем профессиональные судьи в нем отодвигались на второй план, а подтягивались те, кто работает в стиле «чего изволите», то есть удобные для руководства люди.

Все профессионалы это прекрасно помнят. Но много ли их осталось в нашем хоккее? — сказал бывший главный арбитр КХЛ Владимир Плющев.