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Гендиректор «Авангарда» о Блэкере: «Тренеры одобрили кандидатуру, но появился игрок, по которому велась работа. Он сомневался, но согласился — приходится принимать непопулярные решения»

«Авангард» ранее расторг соглашение с защитником Джесси Блэкером, с которым подписал соглашение в начале июня.

Источник: Спортс"

После этого клуб подписал двух иностранных защитников — Максима Лажойе и Джозефа Чеккони.

"Тема тонкая для меня. Я лично, когда у нас не было генменеджера, возился с этим переходом. Много и долго общался с агентом, договаривался и был искренне рад, когда все получилось.

Безусловно, не сам я придумал пригласить к нам Джесси: кандидатуру одобрил тренерский штаб, все было сделано как положено.

Но разве можно отказываться от возможности сделать команду еще сильнее, пусть пока и в теории, если такие варианты появляются?

Но опять же надо учитывать те ограничения, которые есть в КХЛ: не будь их — играл бы у нас и Джесси, и те, кого бы пригласили после подписания Блэкера. Но это невозможно.

Появился новый игрок, по которому велась работа. Но до этого хоккеист сомневался, а тут все-таки внял нашим доводам и согласился — значит, приходится принимать непопулярные решения. Делать и верить, что время покажет, насколько правильными они были.

Спасибо Джесси, спасибо его представителю Дмитрию за понимание и конструктивную позицию«, — написал генеральный директор “Авангарда” Герман Чистяков.

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